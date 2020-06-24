СМИ: КНДР снимает громкоговорители на границе с Южной Кореей

ТАСС, 24 июня. КНДР демонтирует десятки установленных громкоговорителей на границе с Республикой Корея. Об этом в среду со ссылкой на источники сообщило агентство Yonhap.

"Около десяти недавно установленных громкоговорителей были сняты", - приводит агентство слова источника.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын отложил реализацию плана по осуществлению военных действий, направленных против Республики Корея. Соответствующее решение он принял на предварительном заседании 5-й сессии Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) 7-го созыва, прошедшем в формате видеоконференции.

Во вторник агентство Yonhap со ссылкой на военные источники информировало об установке около 20 громкоговорителей на границе с Южной Кореей в демилитаризованной зоне (ДМЗ), демонтированных в 2018 году в соответствии с договоренностями с Сеулом о деэскалации напряженности.

На прошлой неделе КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, заявив, что это ответная мера на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими НПО. Затем КНДР в очередной раз повысила уровень напряженности, фактически отказавшись от выполнения межкорейского соглашения в военной сфере в приграничных районах. В частности, Генштаб КНДР объявил о планах направить войска в район Кымгансана и Кэсона, восстановить свернутые ранее по договоренности с Сеулом посты охраны в наиболее опасных районах демилитаризованной зоны, а также возобновить все виды военных учений вблизи границы с Югом.

Позднее Центральное телеграфное агентство Кореи информировало, что власти КНДР начали кампанию по печати 12 млн пропагандистских листовок, которые впоследствии будут распространены в Республике Корея в свете ухудшения отношений двух стран.