В Японии возобновили церемонии приема верительных грамот от иностранных послов

ТОКИО, 24 июня. /ТАСС/. Послы четырех иностранных государств в среду вручили верительные грамоты императору Японии Нарухито, церемония прошла впервые с начала пандемии COVID-19. Об этом сообщило агентство Kyodo.

В состоявшейся в императорском дворце церемонии приняли участие прибывшие в этом году новые главы дипломатических представительств Таиланда, Кубы, Тонги и Руанды. Они должны были вручить грамоты монарху в конце марта - начале апреля, однако из-за распространения инфекции соответствующие мероприятия были отменены.

Нарухито вступил на престол 1 мая прошлого года после того, как его 85-летний отец Акихито отрекся от титула в связи с преклонным возрастом. Официальная церемония по случаю интронизации, на которой монарх объявил о вступлении на престол в соответствии с Конституцией Японии, состоялась 22 октября.

Общее число инфицированных в Японии, по последним данным, превысило 18,7 тыс., включая пассажиров и членов экипажа американского круизного лайнера Diamond Princess. Почти 980 человек умерли.