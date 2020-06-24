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Украинская армия получила от США ракеты комплекса Javelin одной из последних модификаций

В страну 6 июня поступила первая партия груза по контракту, подписанному в декабре 2019 года

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты поставили на Украину партию ракет противотанкового комплекса Javelin. Об этом сообщило в среду Министерство обороны Украины.

"Для нужд Вооруженных Сил Украины поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin, - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что 16 июня на Украину в рамках пилотного проекта по программе правительства США "Международные военные продажи" поступила первая партия груза по контракту, подписанному в декабре 2019 года, а именно - ракеты к противотанковым ракетным комплексам Javelin и вспомогательное оборудование на общую сумму более $27 млн.

Поставка остальных товаров военного назначения, уточнили в Минобороны, предусмотрена в 2021 - 2022 годах в соответствии с договоренностями.

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