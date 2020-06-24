В Пекине заявили, что Китай готов совместно с Россией бороться за мир во всем мире

ПЕКИН, 24 июня. /ТАСС/. Китайские власти готовы объединить усилия с Россией для того чтобы совместно бороться за поддержание мира на всей планете. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя проведение парада Победы в Москве.

"Мы готовы объединить усилия с Россией для того, чтобы предотвратить искажение истории, - сообщил он на регулярном брифинге. - СССР внесла большой вклад ради Победы во Второй мировой войне. <…> Китай готов объединить усилия с РФ для того, чтобы обеспечить мир во всем мире".

Дипломат выразил уверенность, что парад Победы в Москве пройдет успешно. Он также отметил, что Пекин намерен совместно с прочими странами защищать итоги Второй мировой войны.

Парады Победы и праздничные шествия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в среду пройдут по всей России. Главное действие разворачивается на Красной площади в Москве, где прохождение парадных пеших колонн и техники продлится почти полтора часа.