МИД КНР не подтвердил информацию СМИ о финансировании фонда Трампа гражданами Китая

ПЕКИН, 24 июня. /ТАСС/. Китайское внешнеполитическое ведомство не получало информацию о том, что китайские граждане финансировали фонд Trump Victory и тем самым помогали президенту США Дональду Трампу в предвыборной кампании и переизбрании. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Нам не поступало подобной информации. Кроме того, Китай не испытывает никакого интереса к тому, чтобы вмешиваться во внутреннюю политику США", - сообщил он на регулярном брифинге, отвечая на вопрос ТАСС.

Как сообщила во вторник газета The Wall Street Journal, граждане КНР, которые, предположительно, имели связи с представителями китайских властей, инвестировали в 2017 году сотни тысяч долларов в фонд, собирающий средства на финансирование кампании по переизбранию Трампа, а также других политиков из Республиканской партии. По ее сведениям, средства на счет фонда Trump Victory поступали от четырех граждан КНР, которые якобы рассчитывали таким образом добиться приглашений на собрания республиканцев, а также сблизиться с Трампом и, предположительно, "получить возможность оказывать на него влияние".