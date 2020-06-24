{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД КНР не подтвердил информацию СМИ о финансировании фонда Трампа гражданами Китая

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что граждане Китая, которые, предположительно, имели связи с представителями властей страны, инвестировали в 2017 году сотни тысяч долларов в фонд Trump Victory

ПЕКИН, 24 июня. /ТАСС/. Китайское внешнеполитическое ведомство не получало информацию о том, что китайские граждане финансировали фонд Trump Victory и тем самым помогали президенту США Дональду Трампу в предвыборной кампании и переизбрании. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Нам не поступало подобной информации. Кроме того, Китай не испытывает никакого интереса к тому, чтобы вмешиваться во внутреннюю политику США", - сообщил он на регулярном брифинге, отвечая на вопрос ТАСС.

Как сообщила во вторник газета The Wall Street Journal, граждане КНР, которые, предположительно, имели связи с представителями китайских властей, инвестировали в 2017 году сотни тысяч долларов в фонд, собирающий средства на финансирование кампании по переизбранию Трампа, а также других политиков из Республиканской партии. По ее сведениям, средства на счет фонда Trump Victory поступали от четырех граждан КНР, которые якобы рассчитывали таким образом добиться приглашений на собрания республиканцев, а также сблизиться с Трампом и, предположительно, "получить возможность оказывать на него влияние".

Теги
СШАКитай
ЕС настаивает на выполнении Киевом всех рекомендаций Венецианской комиссии по образованию
Нормы, касающиеся прав национальных меньшинств, Киев не должен внедрять без обсуждения с их представителями, говорится в заявлении ЕС
Читать полностью