ЕС настаивает на выполнении Киевом всех рекомендаций Венецианской комиссии по образованию

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Украина должна внедрить все рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании, а также принятых языковых норм. Об этом было заявлено в ходе прошедшего накануне Диалога двух сторон по правам человека.

"Стороны напомнили о необходимости полностью принять во внимание мнение Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании". Украина, в свою очередь, сообщила о принятии парламентом закона "О среднем образовании", чьи нормы не касаются частных школ. Евросоюз принял во внимание шаги, предпринятые Украиной, и призвал полностью ввести рекомендации Венецианской комиссии по поводу языкового закона", - сказано в заявлении, которое обнародовало в среду по итогам мероприятия представительство ЕС на Украине. При этом добавлено, что нормы, касающиеся прав национальных меньшинств, Киев не должен внедрять без обсуждения с их представителями. "Было подчеркнуто, что любые законодательные изменения по вопросам, затрагивающим права меньшинств, должны основываться на инклюзивном консультационном процессе с привлечением всех заинтересованных сторон", - отмечено в заявлении.

Диалог также коснулся расследования резонансных преступлений, совершенных на Украине. "ЕС и Украина согласились с необходимостью продемонстрировать четкий и быстрый прогресс в расследованиях преступлений, совершенных во время протестов на "майдане" и насильственных событий в Одессе 2 мая 2014 года", - сообщили в представительстве ЕС. Кроме этого, была поднята тема наказания виновных в гибели журналиста Павла Шеремета и общественной активистки Екатерины Гандзюк, в частности, стороны "согласились с тем, что необходимо покончить с безнаказанностью преступников". Представители Запада также указали на необходимость решения вопроса переполненности мест ограничения свободы на Украине.

ЕС и Украина затронули темы необходимости защиты свободы слова, гендерного равенства, прав ЛГБТ-сообщества, а также представителей этических и религиозных меньшинств. Евросоюз призвал Киев как можно быстрее ратифицировать Стамбульскую конвенцию - конвенцию Совета Европы против насилия в отношения женщин и домашнего насилия, а также Римский статут Международного уголовного суда, что является обязательством Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

Нынешний Диалог по правам человека стал шестым с момента подписания Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной в 2014 году. По причине пандемии коронавируса он прошел в режиме видеоконференции. Следующая встреча состоится в Киеве весной 2021 года.

Языковое законодательство Украины

Осенью 2017 года Верховная рада приняла новый закон "Об образовании", которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях страны является только государственный язык. Согласно документу, с 2018 года классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств остались только в младшей школе, что поставило в дискриминируемое положение около 400 тысяч детей - представителей национальных меньшинств. А с 1 сентября 2020 года преподавание в русскоязычных школах планируется полностью перевести на украинский язык, следствием чего может стать полное их закрытие. С 1 сентября 2023 года полностью на украинский язык должны перевести школы с обучением на языках национальных меньшинств стран Евросоюза. На языке национального меньшинства можно будет изучать только один предмет - родной язык. В то же время, согласно обнародованному 5 июня опросу Киевского международного института социологии (КМИС), почти половина украинцев - 48,8% - считают, что русский язык является историческим достоянием Украины, которое стоит развивать.

13 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О полном общем среднем образовании", который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском. Закон предполагает три модели изучения государственного (украинского) языка в школах. Первая касается коренных народов, которые не проживают в своей языковой среде и "не имеют государства, которое бы этот язык защищало и развивало". В первую очередь речь идет о крымских татарах. Для них предусматривается возможность обучения на языке коренного народа наряду с "основательным изучением украинского языка".

Вторая модель предусмотрена для школ национальных меньшинств, говорящих на языках ЕС. В зависимости от языковой группы и речевой среды использование этой модели может быть разным, но основы такие: на родном языке, наряду с изучением государственного, учащиеся будут обучаться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно занимать преподавание на украинском с постепенным увеличением к 9 классу до 40%; в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно занимать преподавание на государственном языке. Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. Она касается нацменьшинств, язык которых принадлежит к одному из языков, родственных украинскому, а также проживающих преимущественно в речевой среде родного языка. Это в первую очередь касается русского языка. В рамках этой модели в начальной школе преподавание будет вестись на языке меньшинства наряду с изучением украинского, а с 5-го класса не менее 80% учебного времени будет отдано преподаванию на государственном языке. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук еще в марте заявил, что закон о среднем образовании на Украине ущемляет права русскоязычных граждан и должен быть отменен Конституционным судом.

15 мая исполнился год еще одному украинскому закону, касающемуся языковой политики. Речь идет о законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который подписал за пять дней до истечения своих полномочий - 15 мая 2019 года - экс-президент Петр Порошенко. Документ предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть украинским языком. Применять его при исполнении служебных обязанностей должны не только все чиновники - президент, спикер Верховной рады и его заместители, премьер-министр, все члены правительства, руководители и чиновники всех государственных учреждений, служащие правоохранительных органов, судьи, адвокаты и нотариусы, но педагоги и медицинские работники, а также депутаты. Требование о владении языком распространяется на все предприятия, учреждения, организации в сфере обслуживания, СМИ, включая интернет-издания. Все культурно- массовые мероприятия в стране, согласно требованиям документа, должны проводиться только на государственном языке, театральные постановки на других языках - сопровождаться субтитрами на государственном. Кроме того, украинский язык закреплен как основной для киноиндустрии, книгопечатания и издательской деятельности.

Украинское законодательство о языке последних лет было осуждено и Венецианской комиссией, и Евросоюзом, и многими международными организациями.