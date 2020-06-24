Глава МИД Венесуэлы сообщил, что проведет встречу с Борисовым

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Предстоящая встреча с сопредседателем российско-венесуэльской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству вице-премьером России Юрием Борисовым позволит наметить новые направления двустороннего сотрудничества. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас перед началом переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"В ближайшее время у нас должна состояться встреча с вице-премьером РФ Борисовым, с которым мы обсудим вопросы повестки дня межправительственной комиссии, - отметил он. - Уверен, что благодаря работе этой комиссии мы сможем расширить наше сотрудничество, включить в него новые отрасли. Хотел бы также отметить, что природные ресурсы Венесуэлы, которые принадлежат всем венесуэльцам, открыты для справедливых и честных инвестиций со стороны российских граждан и открыты для применения российского научного потенциала".

Арреаса также заявил, что Каракас признателен российскому правительству за помощь в налаживании диалога с оппозицией республики.

"Мы очень благодарны российскому правительству и лично Вам за участие в налаживании диалога с различными группами внутри венесуэльской политической ситуации", - сказал он.