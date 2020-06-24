Суд не удовлетворил жалобу защиты экс-главы Белгазпромбанка Бабарико на его задержание

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Районный суд Минска не удовлетворил жалобу адвокатов на задержание правоохранительными органами экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико. Об этом сообщил в среду журналистам его защитник Дмитрий Лаевский.

"Мы, защитники, как и сам Виктор Дмитриевич [Бабарико], заявляли о грубом нарушении его права на защиту еще в день задержания - когда он находился в здании Департамента финансовых расследований (ДФР), требовал адвокатов, а адвокатов не пускали в здание, несмотря на отправленные ими по электронной почте документы о полномочиях и жалобы", - сказал Дмитрий Лаевский, слова которого приводит портал tut.by. Адвокаты Бабарико также сообщили, что в среду вновь попытались посетить своего подзащитного, который находится в СИЗО Комитета государственной безопасности (КГБ), однако этого сделать не удалось, им было отказано в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

"В связи с этим я подал в Генеральную прокуратуру уже третью на этой неделе жалобу на препятствия в оказании юридической помощи, теперь в жалобе защита констатировала уже систематическое нарушение, - отметил Лаевский. - Защита надеется, что генеральная прокуратура примет меры к тому, чтобы препятствия были устранены". По его словам, последний раз он встречался со своим подзащитным в минувшую субботу.

Защитники Бабарико также подали на имя генерального прокурора жалобу по поводу нарушения презумпции невиновности в отношении их подзащитного.

Дело в отношении Бабарико

До принятия решения баллотироваться на пост президента Белоруссии Бабарико 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, дочернюю структуру российского Газпромбанка. 11 июня ДФР Комитета государственного контроля (КГК) республики после обыска в Белгазпромбанке возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и по части 2 статьи 235 ("Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере"). Бабарико тогда заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг кредитного учреждения, носит заказной политический характер.

18 июня КГК сообщил, что Бабарико задержан по причине того, что являлся непосредственным организатором, который руководил противоправной деятельностью. Вместе с Виктором в СИЗО КГБ был препровожден и его сын Эдуард, который является главой избирательного штаба. Всего по делу Белгазпромбанка арестованы около 20 человек. Ранее в понедельник в КГБ подтвердили, что обвинения Виктору Бабарико и его сыну по расследуемому уголовному делу предъявлены, но КГБ пока оставляет без комментариев подробности обвинения.