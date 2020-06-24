WP: США могут лишить WADA финансирования при отказе от реформирования организации

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Управление по борьбе с наркотиками, входящее в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа, выступило с призывом к американскому Конгрессу рассмотреть отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA) в случае, если организация не сможет принять меры по своему реформированию. Об этом в среду сообщила газета "Вашингтон пост" со ссылкой на представленный на прошлой неделе в Конгресс США доклад управления.

"Американские налогоплательщики должны получать ощутимые результаты в ответ на свои вклады в WADA в виде чистого спорта, честной игры, эффективного администрирования мировой антидопинговой системы и пропорционального голосования при принятии решений WADA", - приводит издание отрывок из доклада.