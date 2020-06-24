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75-летие Победы
Обновлено 

Лукашенко после парада Победы отправился в Минск

Президент Белоруссии присутствовал на параде в Москве вместе с сыновьями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко (в центре) Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко (в центре)
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы отправился в Минск. Об этом сообщили ТАСС в среду в посольстве республики в Москве.

"Подтверждаем, что уже вылетел в Минск", - отметил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Белорусский лидер присутствовал на параде вместе с сыновьями.

Как следует из распространенных в СМИ видеокадрах, до начала самого шествия Лукашенко обменялся краткими репликами с присутствующими, которые выкрикнули слова благодарности иностранным лидерам за присутствие на параде. "В столицу родины приехали! Победим, выстоим, не болейте!" - сказал он.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия75-летие Победы
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