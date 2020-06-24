Фигуранты "сахарного дела" в Белоруссии признали факты криминальной деятельности

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Обвиняемые по уголовному делу, связанному с незаконными поставками сахара из Белоруссии в Россию, признали факты противоправной деятельности и сотрудничают со следствием. Об этом сообщил в среду заместитель генерального прокурора Белоруссии Алексей Стук в ходе онлайн-брифинга.

"Хотя все обвиняемые сотрудничают со следствием, практически все признали факты криминальной деятельности, но пока никто из них с ходатайством о заключении досудебного соглашения не обращался", - отметил замгенпрокурора.

Стук уточнил, что все фигуранты находятся под стражей, учитывая, что они обвиняются в совершении особо тяжкого преступления. "Поскольку только на начальном этапе расследования размер взяток (по делу - прим. ТАСС) составлял несколько десятков тысяч долларов", - сказал представитель прокуратуры. Он пояснил, что "взятки передавались за поставку сахара определенным российским структурам". "В деле, кроме руководителей наших сахарных заводов, фигурируют еще директор Белорусской сахарной компании и дилер по распространению белорусской продукции на территории Российской Федерации", - сказал Стук. "Взятки передавались в адрес определенных субъектов хозяйствования Российской Федерации, а также в адрес наших предприятий за поставку оборудования и комплектующих", - добавил замгенпрокурора.

Стук также напомнил, что по "сахарному делу" арестован бывший заместитель начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Иван Тихиня. "В его обвинении фигурируют два направления преступной деятельности: подстрекательство к даче взяток и получение взяток", - сказал Стук. "Он [Тихиня] подстрекал к даче взятки дилера по распространению продукции наших сахарных комбинатов на территории РФ, а также сам получал от дилера - российской компании - различные суммы взяток", - отметил заместитель генерального прокурора Белоруссии.

Так называемое "сахарное дело" было возбуждено в начале года, расследуется Комитетом госбезопасности. По делу арестованы руководители четырех сахарных заводов республики, глава Белорусской сахарной компании.