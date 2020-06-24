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Маас назвал изменение климата серьезным вызовом для глобальной безопасности

Глава МИД Германии сообщил, что в этой связи Берлин решил "поставить последствия изменения климата на мир и безопасность во главу угла во время своего членства в Совете Безопасности ООН"

БЕРЛИН, 24 июня. /ТАСС/. Германия в период председательства в Совете Безопасности ООН в июле проведет дискуссии на высоком уровне по теме последствий изменения климата для глобальной безопасности. Об этом заявил в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас на 2-й Берлинской конференции по вопросам климата и безопасности.

"Сегодня мы знаем, что не нужно и выстрела, чтобы привести в движение целые регионы. Длительный период засухи может оказать такое же разрушительное воздействие", - сказал он. "Изменение климата стало во всем мире одной из серьезных угроз для мира и стабильности", - констатировал Маас.

Министр сообщил, что в этой связи "Германия решила поставить последствия изменения климата на мир и безопасность во главу угла во время своего членства в Совете Безопасности ООН". "Во время нашего председательства в Совете Безопасности ООН в июле мы проведем дискуссии по этой теме на высоком уровне", - отметил Маас.

"Мы хотим добиться прогресса, даже если некоторые из членов [СБ ООН] явно негативно относятся к этому", - подчеркнул он. "Однако мы можем рассчитывать на поддержку большинства членов Совета Безопасности ООН", - считает глава МИД ФРГ.

Теги
ГерманияМаас, Хайко
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