Генпрокуратура Молдавии отказалась расследовать запись встречи Додона с Плахотнюком

КИШИНЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Молдавии отказалась возбуждать уголовное дело на основании опубликованной оппозицией видеозаписи встречи президента страны Игоря Додона с олигархом Владимиром Плахотнюком в июне 2019 года. Об этом сообщает в среду пресс-служба прокуратуры.

"Анонимный автор видеоролика не явился в прокуратуру. <…> Было принято решение не заводить уголовное дело, так как действия лиц на видеозаписи не носят элементов какого-либо преступления", - объясняет ведомство.

На пресс-конференции 18 мая депутат парламента Юрий Реницэ показал видеозапись встречи Додона с бывшим лидером Демократической партии Молдовы (ДПМ) Плахотнюком и бывшим вице-председателем ДПМ Сергеем Яраловым, на которой президенту якобы передают черный пакет. Реницэ утверждает, что в нем была крупная сумма денег. После обнародования записи Додон обратился в прокуратуру с просьбой провести расследование по факту публикации, как он считает, порочащей его информации.

Фрагменты этой видеозаписи Плахотнюк публиковал и ранее. Он снял скрытой камерой встречу с Додоном, на которой обсуждался вопрос о создании правящей коалиции в парламенте между партиями, прошедшими в парламент после выборов в феврале 2019 года. Со своей стороны Додон подтвердил факт встречи с лидером ДПМ, но опроверг, что получал от него деньги.

Пресс-конференция Реницэ совпала с брифингом генерального прокурора Александра Стояногло, который выдвинул обвинение против Плахотнюка в причастности к хищению из банков республики €1 млрд. Также в понедельник правительство инициировало процедуру банкротства компании Avia-Invest, которую контролировали приближенные к Плахотнюку лица. Додон отмечает, что эти события связаны.