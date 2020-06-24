ООН призвала к возобновлению работы ближневосточного квартета

ООН, 24 июня. /ТАСС/. ООН призывает к незамедлительному возобновлению работы ближневосточного квартета (РФ, США, ЕС, ООН) с Палестиной, Израилем и странами региона для выхода из текущего кризиса. Об этом заявил в среду специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Он выразил мнение, что аннексия Израилем части палестинских территорий может "необратимо изменить природу палестино-израильских отношений". "Есть риск, что она положит конец более чем четвертьвековым международным усилиям в поддержку создания жизнеспособного палестинского государства, живущего в мире, безопасности и состоянии взаимного признания с Израилем", - подчеркнул он.

"Именно поэтому я прошу всех сегодня присоединиться к призыву генерального секретаря к незамедлительному возобновлению работы, без предварительных условий, между членами ближневосточного квартета - США, Российской Федерацией, Евросоюзом и ООН - и палестинским руководством, Израилем и странами региона, чтобы найти выход из текущего кризиса", - сказал он.

17 мая перед церемонией приведения к присяге 35-го правительства Израиля, сформированного им по итогам выборов 2 марта, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что пришло время аннексировать еврейские поселения на Западном берегу и Иорданскую долину. Коалиционное соглашение позволяет главе правительства начать осуществлять шаги по распространению суверенитета на отдельные части Западного берега в соответствии с планом президента США Дональда Трампа с 1 июля. 25 мая Нетаньяху подтвердил, что намерен начать осуществление шагов по аннексии частей Западного берега в июле.