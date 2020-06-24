Полиция задержала в связи с событиями в Дижоне еще восемь человек

ПАРИЖ, 24 июня. /ТАСС/. Французская полиция провела в среду задержание еще восьми человек в связи с беспорядками в Дижоне, в которых участвовали выходцы из Чечни и Северной Африки. Об этом сообщил в своем заявлении, размещенном на странице в Twitter, прокурор города Эрик Матэ.

"В Дижоне 24 июня был проведен целый ряд операций в рамках расследования беспорядков и произведено восемь задержаний и восемь обысков", - говорится в коммюнике. Прокурор также сообщает, что в спецоперациях участвовали 35 сотрудников полиции. Были найдены несколько реплик оружия, один коллекционный старый револьвер, патроны, кастет, нож и электрошоковая дубинка.

В Дижоне после беспорядков в квартале Гресиль прошли уже несколько спецопераций полиции. В минувшую пятницу в двух дижонских кварталах прошла спецоперация, целью которой был поиск оружия и наркотиков. В ней приняли участие около 140 полицейских. Еще девять человек были задержаны в ходе операции в понедельник, найдено оружие и наркотики.

Столкновения местных жителей, преимущественно уроженцев Северной Африки, и групп выходцев из Чечни произошли 12 июня после того, как в районе Гресиль наркоторговцы избили 16-летнего чеченца. В ночь на 13 июня около 100 человек, вооруженных железными прутьями и ножами, разгромили местную кальянную. В ответ на это некоторые жители района стали патрулировать улицы и рассылать чеченцам угрозы в соцсетях. Затем на протяжении трех дней по вечерам группы вступали в открытые столкновения, во время которых уничтожались камеры видеонаблюдения, поджигались машины и мусорные баки.

После беспорядков были задержаны шесть выходцев из Чечни, которые прибыли из других городов, начато расследование по фактам покушения на убийство в составе организованной группы, причинения насилия, ущерба и подстрекательства к насилию. Двое задержанных были отпущены на свободу, четверым предъявлены обвинения. В понедельник были задержаны еще девять человек. Задержанные помещены под стражу за хранение оружия и наркотиков.