В Госдепе считают, что Россия уделяет приоритетное внимание борьбе с терроризмом

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Россия в 2019 году предпринимала активные меры по борьбе с терроризмом, но вылазки со стороны международных террористических групп продолжаются. Об этом говорится в опубликованном в среду на сайте Госдепартамента "Докладе о терроризме в странах мира в 2019 году" (Country Reports on Terrorism 2019).

"Российская Федерация по-прежнему уделяла в 2019 году приоритетное внимание контртеррористической деятельности и она остается целью для международных террористических групп, в особенности "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ)", - говорится в докладе. - Несмотря на расширение контртеррористической деятельности и меры по политической консолидации, террористическая деятельность низкой интенсивности по-прежнему создает проблемы на российском Северном Кавказе".

В разделе, касающемся международного взаимодействия в борьбе с терроризмом, отмечается, что Россия участвует в работе международной Группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). "Россия участвовала в нескольких контртеррористических учениях, в том числе в учениях "Центр-2019", проходивших с 16 по 21 сентября с участием Китая, Индии, Пакистана, Казахстана, Киргизской Республики, Таджикистана и Узбекистана, - указывается в докладе. - Россия также использует площадку ОДКБ для международного контртеррористического взаимодействия и провела 21-29 октября учения "Братство по оружию - 2019". Россия также провела 16-17 октября в Сочи XVIII совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов, отмечается в докладе.

Возможности Интерпола

США оказывают поддержку Контртеррористическому центру Интерпола и предложили профинансировать программу, призванную расширить возможности по выявлению лиц, подозреваемых в терроризме.

"США поддерживают программу Контртеррористического центра Интерпола, которая дает возможность анализировать базы данных и сравнивать различную информацию - биометрические данные, информацию о поездках, имена и другие сведения, - указывается в докладе. - Эти данные важны для работы пограничных служб для выявления и перехвата лиц, подозреваемых в террористической деятельности". В рамках поддержки этой программы США предложили выделить средства на "укрепление аналитических возможностей" Интерпола, что даст возможность сравнивать базы данных на отдельных лиц с информацией о похищенных документах или с отпечатками пальцев, обнаруженных на взрывных устройствах. "Эта программа расширит возможности стран-членов организации по проведению расследований", - указывается в докладе.