Президент Польши заявил, что "Форт Трамп" - это не база, а комплекс действий

ВАРШАВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда разъяснил, что "Форт Трамп" - это не военная база, а комплекс шагов, предпринимаемых для расширения американского военного присутствия в республике. Об этом он рассказал на пресс-конференции перед встречей с американским лидером в Вашингтоне, которую транслировало Польское телевидение.

"С самого начала, когда я представил эту идею президенту Трампу, он просто смеялся. Между нами это название определенной военно-политической акции, которую я хотел провести", - сказал Дуда.

Как пояснил польский президент, речь идет об увеличении американского присутствия в Польше и на восточном фланге НАТО "как в смысле военных подразделений, то есть солдат, так и в инфраструктурном смысле, чтобы инфраструктура армии США была на нашей территории на случай, если бы дошло до агрессии, нападения на Польшу или другие страны НАТО".

"Это мы назвали "Форт Трамп", - указал он, подчеркнув, что в Польше уже много мест, где есть американские солдаты и инфраструктура. "Форт Трамп" - это не название военной базы, а название суммы действий, расширяющих американское военное присутствие в Польше, которое ведется в период, когда Дональд Трамп является президентом", - добавил Дуда, выразив надежду, что "Форт Трамп" будет расширяться.

Польша и США обсуждают усиление американского военного присутствия на польской территории с осени 2018 года, когда во время визита в Вашингтон Дуды впервые прозвучала инициатива о создании в стране "Форта Трамп". Сейчас в республике дислоцированы по разным данным от 4,5 тыс. до 5 тыс. военнослужащих США.

В сентябре прошлого года в Вашингтоне президент Польши Анджей Дуда подписал с лидером США Дональдом Трампом декларацию об увеличении присутствия американских войск в республике на 1 тыс. военнослужащих - до 5,5 тыс. человек. Оборонными ведомствами даже были согласованы места их будущей дислокации. В Познани решено было создать дивизионное командование и центр поддержки пехоты США, в Дравске-Поморском - Центр боевой подготовки, во Вроцлаве разместить авиабазу, в Ласке эскадрилью беспилотников, а в Повидзе - авиационную боевую бригаду. На данный момент почти ничего из запланированного не реализовано.