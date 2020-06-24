Министр обороны ФРГ назвала вопрос оценки шагов России огромным вызовом для ЕС и НАТО

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Вопрос оценки внешней политики России представляет собой на данном этапе огромный вызов для Европейского союза (ЕС) и Организации Североатлантического договора (НАТО). Такое мнение выразила в среду на интернет-семинаре в вашингтонском Атлантическом совете министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Вопрос о том, как мы воспринимаем Россию и как мы оцениваем поведение России является решающим. И это также огромный вызов в Европе и в НАТО", - полагает глава военного ведомства ФРГ.

По ее словам, Берлин в период председательства в ЕС во второй половине текущего года намерен работать над созданием своего рода "стратегического компаса" выстраивания дальнейших отношений с Россией. "Для нашего председательства самая важная цель - работать над "стратегическим компасом". И первый и самый важный шаг к общему стратегическому пониманию - наличие скоординированной идеи восприятия угрозы со стороны России", - считает Крамп-Карренбауэр.

"Но мы видим агрессивную и напористую политику со стороны российского руководства", - утверждает глава Минобороны Германии. С ее точки зрения, Россия добивается восстановления своей "прежней, исторической сферы влияния". Есть разница между Германией, которая "окружена друзьями", и странами, "делящими границу с Россией", заявила Крамп-Карренбауэр.

В то же время она признала, что "Россия - важный партнер, важный сосед" ЕС. "Я считаю, России необходимо очень ясно понимать, что мы в Европе, в НАТО сильны, <...> и готовы отражать угрозу, исходящую со стороны России. Поэтому так актуальна концепция сдерживания. Она столь же в моде [сейчас], как и 30 лет назад. Она нам все еще нужна. Но хочется также, чтобы Россия вернулась за стол переговоров, чтобы, к примеру, у нас вновь были <...> договоры по разоружению", - добавила министр.

Вооружения России

НАТО рассматривает в свете разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) новые обычные вооружения России с целью потенциальной выработки дополнительных решений в этой области, сообщила Крамп-Карренбауэр.

"Угроза со стороны России воспринимается нами не только как ядерная. Мы также смотрим на огромный арсенал обычных вооружений России. Этим анализом мы сейчас занимаемся. И, опираясь на этот анализ, мы должны найти общие ответы в НАТО не только применительно к нашей ядерной стратегии, но и также применительно к тому, как мы реагируем на новые обычные российские системы. Эту дискуссию мы проведем в предстоящие месяцы. Однако сейчас мы должны для начала завершить анализ", - сказала Крамп-Карренбауэр.

Выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД США приостановили 2 февраля 2019 года на основании якобы имевшего место нарушения договора Россией. Впервые в несоблюдении российско-американского ДРСМД Вашингтон обвинил Москву в июле 2014 года. По версии администрации США, нарушением договора стало создание Россией ракеты 9М729. Москва такие заключения Вашингтона отвергала и предъявляла целый ряд встречных претензий относительно выполнения американской стороной договора, затрагивавших, к примеру, элементы системы противоракетной обороны (ПРО) США в Европе.

Затем США предупредили, что в соответствии со статьей 15 договора выйдут из него, если Россия не выполнит их определенные требования, включавшие прежде всего уничтожение ракеты 9М729. Москва расценила такие действия Вашингтона как выдвижение заведомо неприемлемых ультиматумов. 2 августа минувшего года США вышли из ДРСМД.

Однако, как признал затем Джон Болтон, занимавший на тот момент пост помощника президента США по национальной безопасности, Вашингтон сделал данный шаг в том числе из-за того, что договором не был охвачен Китай.

В сентябре 2019 года стало известно, что президент РФ Владимир Путин направил лидерам нескольких стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. Такие послания были направлены также целому ряду государств, не входящих в НАТО, включая Китай. Однако, как отмечали представители НАТО и США, они не видят смысла в моратории, поскольку Россия уже якобы разместила на своей территории ракеты средней дальности. В ноябре 2019 года глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что НАТО не желает отвечать на российскую инициативу.

Акт Россия - НАТО

Соединенные Штаты должны помнить о содержании Основополагающего акта Россия - НАТО при выработке возможных решений о переброске части американского воинского контингента из ФРГ в другие части Европы, подчеркнула Крамп-Карренбауэр.

Глава военного ведомства заострила внимание на том, что речь идет "не о двустороннем германо-американском деле". "Мы говорим о передислокации войск с альянсом. Есть различные варианты. Если войска передислоцируются на Запад, то надо гарантировать, что вы не посылаете сигнал, который стал бы неверным и указывал бы на меньшую заинтересованность США в Европе. Если войска перебрасываются в регион Индийского и Тихого океанов, то это бы означало новый стратегический центр внимания США. А если войска передислоцируются в Европе, к примеру, в Польшу, то важно помнить об Основополагающем акте Россия - НАТО от 1997 года. Это важный документ, особенно во времена, когда Россия становится более напористой", - сказала Крамп-Карренбауэр.

С ее точки зрения, "важно, чтобы НАТО и партнеры по НАТО сохраняли единство, видимое единство". "И важно, чтобы мы придерживались этого договора <...>", - добавила министр, не поясняя, имеет ли она в виду Основополагающий акт Россия - НАТО или какой-то иной документ.

Решения США

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон сократит численность своего воинского контингента на территории ФРГ до 25 тыс. человек, если Берлин не заплатит за их размещение и не увеличит расходы на оборону в соответствии с договоренностями в рамках НАТО. В настоящий момент, по его словам, в Германии размещены 52 тыс. американских военнослужащих. Президент вновь подверг критике Германию за то, что она, по его мнению, не тратит достаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО. Глава Белого дома потребовал от всех стран - участниц альянса в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП.

Затем помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в авторской статье, опубликованной в воскресенье в газете The Wall Street Journal, призвал Берлин увеличить военные ассигнования, "продемонстрировать лидерство" в трансатлантическом сообществе, в том числе путем отказа от завершения строительства газопровода "Северный поток - 2", идущего из России. "Несколько тысяч военнослужащих, в настоящее время размещенных в Германии, могут быть переброшены в другие государства Европы. Тысячи могут ожидать передислокации в регионы Индийского и Тихого океанов, <...> а также в такие точки, как Австралия. На этом театре [военных действий] американцы сталкиваются с самыми значительными геополитическими вызовами со времени окончания холодной войны. А остальные [выводимые из ФРГ войска] будут возвращены на базы в США", - отметил О'Брайен.