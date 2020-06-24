Валерий Цепкало подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Белоруссии

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Экс-глава Парка высоких технологий (ПВТ) Белоруссии Валерий Цепкало подал в Центризбирком документы на регистрацию кандидатом в президенты страны. Об этом сообщил в среду журналистам сам претендент на высший государственный пост.

"Мы собрали 220 тыс. подписей, в избиркомы отдали 160 тыс. подписей, которые сами проверили, собрали все необходимые документы. На сегодняшний момент мы не видим ни одной причины, которая могла бы послужить причиной отказа в регистрации", - отметил Цепкало, слова которого приводит белорусский портал tut.by.

Ранее документы в ЦИК подали представители Виктора Бабарико, находящегося под арестом в рамках уголовного дела Белгазпромбанка. В территориальные избирательные комиссии были сданы подписи от семи претендентов на пост главы Белоруссии. До 4 июля в ЦИК ждут их заявления о согласии баллотироваться, анкету и декларацию о доходах и имуществе.

Сбор подписей по выдвижению кандидатов проходил с 21 мая по 19 июня. Проверке подлежит не менее 20% подписей избирателей, сданных в соответствующую избирательную комиссию. Не позднее 29 июня районные и городские комиссии должны будут представить в областные и Минскую городскую комиссии протоколы об установлении числа избирателей, поставивших подписи. Не позднее 4 июля данные должны быть поданы в ЦИК. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля. Выборы президента пройдут 9 августа.