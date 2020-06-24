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Палестино-израильский конфликт

Помпео: решение об аннексии палестинских территорий должны принимать власти Израиля

США "проводят консультации со всеми странами региона" по этому вопросу, отметил американский госсекретарь

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Администрация США исходит из того, что власти Израиля должны самостоятельно принимать решение относительно аннексии части палестинских территорий. Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео.

"Решения о распространении суверенитета Израиля над определенными районами предстоит принять израильтянам", - сказал он. По словам Помпео, США "проводят консультации со всеми странами региона" по этому вопросу.

Госсекретарь выразил сожаление в связи с тем, что палестинцы "отказываются от участия" в реализации плана палестино-израильского урегулирования, ключевые положения которого США представили в январе.

17 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что пришло время аннексировать еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан и Иорданскую долину. Позже он пояснил, что намерен начать этот процесс в июле.

Генсек ООН Антониу Гутерриш в среду призвал Израиль отказаться от этих планов.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминПомпео, Майкл (Майк)
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