СМИ: на севере Сирии произошел взрыв

ТАСС, 24 июня. Взрыв бомбы в центре города Африн в провинции Алеппо привел к гибели двух человек, предположительно, боевиков из формирований вооруженной оппозиции. Об этом сообщил в среду телеканал Al Hadath.

По его информации, еще девять сирийцев получили ранения. Взрывчатка, установленная на мотоцикле, была приведена в действие на торговой улице Махмудия возле штаба оппозиционных сил.

Африн, расположенный в 60 км от Алеппо, является административным центром курдского региона на севере Сирии. Он был оккупирован в 2018 году турецкими войсками по итогам операции "Оливковая ветвь". В городе находятся сейчас вооруженные группировки, которые воюют на стороне Турции против курдских отрядов. Курды не смирились с потерей Африна и устраивают диверсии против турецких военных и боевиков оппозиции.

Во вторник на шоссе между населенными пунктами Эль-Баб и Раи подорвался на мине турецкий патрульный джип, двое солдат погибли. Турецкие власти возложили ответственность за эту вылазку на Рабочую партию Курдистана и "Силы народной самообороны" (СНС), которые признаны Анкарой террористическими.

28 апреля в городе Африн была взорвана цистерна, что повлекло за собой гибель 50 человек, в том числе 29 мирных граждан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил этот теракт, призвав к прекращению огня на всей территории Сирии для того, чтобы сосредоточить усилия на борьбе с коронавирусом.