Европейские страны в СБ ООН пригрозили изменить отношения c Израилем за аннексию Палестины

ООН, 24 июня. /ТАСС/. Европейские страны в Совете Безопасности ООН заявили о готовности изменить отношения с Израилем в случае аннексии территорий Палестины.

"Аннексия имела бы негативные последствия для безопасности и стабильности в регионе, в том числе безопасности Израиля, что для нас не может быть вопросом обсуждения", - говорится в распространенном в среду заявлении, сделанном от имени входящих и избранных в Совет Безопасности ООН стран Европы: Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Ирландии, Норвегии и Великобритании.

"Мы все имеем близкие отношения с Израилем и хотим продолжать конструктивную и всеобъемлющую работу с ним в русле нашей долгосрочной дружбы. Однако, принимая во внимание наши обязательства перед международным правом, аннексия будет иметь последствия для наших близких отношений с Израилем и не будет признана нами", - отметили представители стран.