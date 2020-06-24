Тачи отказался от визита в Вашингтон после обвинений в совершении военных преступлений

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Лидер непризнанного Косово Хашим Тачи отказался от визита в американскую столицу, где 27 июня должна была пройти встреча представителей Белграда и Приштины, после обвинений Специальной прокуратуры по Косово в совершении военных преступлений. Об этом сообщил в среду в "Твиттере" спецпредставитель по мирным переговорам между Сербией и Косово Ричард Гренелл.

"Президент Косово только что сообщил нам, что он отменил свою поездку в Вашингтон после заявления Специальной прокуратуры [по Косово]. Я уважаю его решение не участвовать в консультациях до тех пор, пока не будут урегулированы юридические вопросы этих обвинений", - написал Гренелл.