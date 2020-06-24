В США назвали условия для продления СНВ-3

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. США готовы к продлению СНВ-3, но только при "определенных обстоятельствах" и "прогрессе в ключевых сферах", включая программу КНР, заявили в Госдепе.

По словам спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, дискуссии в Вене позволили России и Соединенным Штатам продвинуться вперед в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения. "Наши дискуссии в Вене <...> c россиянами были продуктивными, и они, я думаю, продвинули нас вперед в понимании вопросов, в которых мы можем работать совместно, а также тех вопросов, которые могут до сих пор разделять нас", - сказал он.

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