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В Госдепартаменте утверждают, что Китай пытается достичь ядерного паритета с Россией и США

В ведомстве также считают, что КНР пытается создать триаду средств доставки атомных вооружений

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Китай пытается на данном этапе достичь ядерного паритета с Россией и Соединенными Штатами, а также создать триаду средств доставки атомных вооружений. С таким утверждением выступил в среду на интернет-брифинге для журналистов из Брюсселя спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"Похоже, они намерены достичь какой-то формы ядерного паритета как с США, так и Россией. Будь этот паритет сразу качественным или, возможно, количественным, складывается впечатление, что они в действительности полны решимости добиться этого", - сказал про китайские власти Биллингсли, который работает в структуре Госдепартамента.

"Вам также надо взглянуть на их (китайской стороны - прим. ТАСС) имеющее сейчас место стремление создать ядерную триаду", - добавил американский дипломат.

По его словам, Китай "движется в направлении [создания] ядерных вооружений, которые могут быть доставлены не только посредством межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования и тому подобного, но и [систем] морского базирования, запускаемых подводными лодками, а также бомбардировщиками". "Это радикальный сдвиг [в ядерной доктрине Пекина], это быстрое наращивание [ядерного потенциала]", - считает Биллингсли. Он отметил, что означенное развитие событий вызывает "серьезную обеспокоенность" у США, их "союзников в Европе и у азиатских союзников". "Мы все это обсуждаем", - заявил представитель внешнеполитического ведомства США.

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