Помпео сообщил, что США проводят консультации с ЕС по вопросу о возобновлении поездок

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Власти США проводят консультации с представителями Евросоюза относительно возобновления пассажирского сообщения. Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео.

Руководителя американского внешнеполитического ведомства попросили прокомментировать статью, которая была опубликована во вторник в газете The New York Times. В ней утверждается, что в ЕС обсуждают возможность после частичного открытия внешних границ сообщества с 1 июля на время ограничить въезд для жителей ряда стран в связи с сохраняющейся неблагополучной ситуацией с распространением нового коронавируса. В числе этих государств США, РФ и Бразилия.

По словам Помпео, США "проводят консультации с различными странами", в том числе государствами ЕС, "чтобы решить, как наилучшим образом безопасно возобновить международные поездки". "Для США важно, чтобы европейцы снова смогли приезжать в Соединенные Штаты. Для европейской стороны также очень важно в полной мере восстановить связь с американской экономикой", - добавил госсекретарь.

Помпео выразил уверенность в том, что власти США и представители ЕС смогут согласовать "надлежащие меры в сфере здравоохранения". По его словам, все обсуждаемые вопросы могут решить "в ближайшие недели".

Ранее Еврокомиссия (ЕК) призвала все страны Евросоюза открыть внутренние границы к 15 июня. Кроме того, ЕК рекомендовала начать поэтапное открытие внешних границ с 1 июля.

При этом, согласно нормам ЕС, все юридические решения о порядке пересечения границ принимают не институты Евросоюза, а правительства входящих в него государств.