Власти Нью-Йорка могут из-за пандемии сократить до 22 тыс. городских служащих

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка планируют сократить до 22 тыс. рабочих мест в муниципальных службах с целью покрыть расходы, связанные с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом. С таким заявлением выступил в среду мэр крупнейшего американского мегаполиса Билл де Блазио. Его слова приводит газета The New York Times.

По словам мэра, в феврале текущего года в бюджет города закладывались $95 млрд. С началом пандемии городские власти планировали потратить до $7,4 млрд на борьбу с распространением инфекции, однако к настоящему моменту, по словам де Блазио, эта цифра выросла как минимум до $9 млрд. Градоначальник указал, что около $2 млрд дефицита удалось ликвидировать за счет сокращений финансирования различных областей экономики, однако дополнительный примерно $1 млрд власти вынуждены будут вывести из бюджета, заложенного на выплату заработных плат городским служащим.

"На каждые $100 млн городского бюджета приходится приблизительно 2,2 тыс. работников, - указал де Блазио. - Для того чтобы ликвидировать дефицит в размере $1 млрд, нам придется сократить 22 тыс. рабочих мест, это ужасающая цифра". При этом, по его словам, сокращений получится избежать лишь в том случае, если соответствующие средства будут направлены в городскую казну властями штата или федеральным правительством.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 2,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 121 тыс. человек. В штате Нью-Йорк первоначально сложилась более тяжелая ситуация, чем в других штатах. Там выявили свыше 389 тыс. случаев инфицирования, зафиксировано более 31,2 тыс. летальных исходов. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,2 млн человек, свыше 475 тыс. умерли.