Правящая партия Монголии заявила о победе на парламентских выборах

УЛАН-БАТОР, 24 июня. /ТАСС/. Правящая Монгольская народная партия (МНП) по результатам предварительного подсчета голосов одержала убедительную победу на состоявшихся в среду общенациональных парламентских выборах. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь МНП Дашзэгвийн Амарбаясгалан.

По его словам, возглавляемая премьер-министром страны Ухнаагийн Хурэлсухом правящая партия получила 62 из 76 мандатов в Великом государственном хурале (парламенте). Ее главный конкурент, Демократическая партия Монголии, получит не более 11 мест. По данным избиркома, явка составила около 74%.

В связи с эпидемией коронавируса в мире монгольское правительство в ходе голосования обеспечило на участках повышенные меры безопасности, а также раздачу бесплатных одноразовых защитных масок и перчаток для избирателей.

24 июня в 07:00 утра по местному времени (02:00 мск) в Монголии началось общенациональное голосование на парламентских выборах, которое продлилось до 22:00 (17:00 мск). Намерение бороться за места в высшем законодательном органе выразили 485 человек от 13 партий и четырех блоков, а также 121 независимый кандидат (всего 606 выдвиженцев).

Право голоса в стране имеют более 2 млн граждан, для которых власти открыли свыше 2 тыс. избирательных участков. Для организации их работы было мобилизовано порядка 35 тыс. госслужащих.

Великий государственный хурал (ВГХ, парламент) Монголии состоит из 76 депутатов. В соответствии с изменениями, внесенными в закон о выборах в мае 2016 г., все они избираются по мажоритарной системе - в каждом из 76 округов депутатом становится кандидат, который получает относительное большинство голосов (ранее в Монголии применялась смешанная избирательная система). Порог явки в каждом округе, необходимый для того, чтобы выборы были признаны состоявшимися, составляет 50%. Список кандидатов каждой партии должен включать не менее 20% женщин, депутатом парламента может стать гражданин Монголии не моложе 25 лет, не находящийся на государственной службе.

Монгольская народная партия была основана в 1921 г. В 1925 г. была переименована в Монгольскую народно-революционную партию (МНРП), в 2010 г. вернула прежнее название. До 1992 г. придерживалась марксистско-ленинской идеологии, с 1997 г. - левоцентристская, провозглашает приверженность социал-демократическим принципам. В 1921-1996, 2000-2004 гг. была правящей, в 2004-2012 гг. находилась в "большой коалиции" с Демократической партией, в 2012-2016 гг. - в оппозиции, с 2016 г. занимает абсолютное большинство в парламенте (65 из 76 мест).