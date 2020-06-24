Турецкая партия считает необходимым признать Крым частью России

ТАСС, 24 июня. Турецкая партия "Родина" считает необходимым, чтобы международное сообщество признало Крым частью российской территории. Об этом говорится в тексте разосланного партией в среду журналистам "Плана мира и дружбы в Черном и Средиземном морях".

"Необходимо убрать базы США и НАТО, угрожающие миру и развитию регионов Черного, Каспийского, Эгейского, Средиземного морей, и поддерживать борьбу с терроризмом. Все страны должны признать Турецкую республику Северного Кипра, Абхазию. Крым должен быть признан в качестве территории Российской Федерации", - говорится в тексте плана. Кроме того, "Родина" призывает снять все введенные рядом стран и организаций санкции и эмбарго со всех государств, находящихся в данный момент под этими ограничениями.

Мирный план не представлен официально ни в какую инстанцию или государственный орган. Отмечается, что мнение партии обнародовано для оценки турецкой нацией и государствами Черного и Средиземного морей. Сама партия "Родина" не входит в состав парламента и не имеет в стране значимого электората. За нее на последних всеобщих выборах проголосовало 0,22%.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% жителей соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Турция официально не признает результаты референдума.