Израиль не считает аннексией свои притязания на территории Западного берега

ООН, 24 июня. /ТАСС/. Израиль не рассматривает как попытку аннексии свои притязания на палестинские территории Западного берега и Иорданскую долину. Об этом заявил в среду постпред Израиля при ООН Данни Данон, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому урегулированию.

"Если Израиль решит расширить свой суверенитет, он сделает это в отношении тех территорий, на которые он всегда имел легитимные и исторические претензии", - сказал он.

"Те, кто противостоят притязаниям Израиля на его законные земли, также неправильно характеризуют любое потенциальное решение Израиля расширить свой суверенитет как "аннексию", - добавил Данон. По его словам, этот термин проистекает не из реальной исторической ситуации, а из "фальшивых заявлений Палестины".

17 мая перед церемонией приведения к присяге 35-го правительства Израиля, сформированного им по итогам выборов 2 марта, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что пришло время "распространить израильский суверенитет" на еврейские поселения на Западном берегу и Иорданскую долину. Коалиционное соглашение позволяет главе правительства начать осуществлять шаги по распространению суверенитета на отдельные части Западного берега в соответствии с планом президента США Дональда Трампа с 1 июля. 25 мая Нетаньяху подтвердил, что намерен начать присоединение частей Западного берега в июле.