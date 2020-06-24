В Госдепе заявили, что США не видят причины возобновлять ядерные испытания

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не заявляли России о возможности отзыва своей подписи под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), американские власти не видят причины возобновлять ядерные испытания. Об этом заявил в среду на видеобрифинге спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли по итогам прошедших в Вене российско-американских консультаций по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.

Биллингсли рассказал, что российская сторона спрашивала о сообщениях в прессе по поводу ядерных испытаний в США. "Мы сохраняем и будем сохранять способность проводить ядерные испытания, если у нас будут основания для этого, <...> но я не вижу ни одной причины для проведения [ядерных] испытаний на данном этапе, - сказал дипломат, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента. - Но я не собираюсь отказываться от этого".

Он подчеркнул, что сказал это российской стороне на переговорах в Вене в начале этой недели и уточнил, что США не заявляли РФ о возможности отзыва своей подписи под ДВЗЯИ. "Я не доходил до обсуждения возможности отзыва подписи под ДВЗЯИ. <...> Мы, безусловно, обсуждали вопрос ядерных испытаний", - добавил Биллингсли.

Как сообщила 22 мая газета The Washington Post, власти США приступили к обсуждению возможности возобновления ядерных испытаний. По ее сведениям, данный вопрос поднимался 15 мая на межведомственном совещании. Решение о проведении испытания тогда выработано не было. Однако один из чиновников заявил газете, что обсуждения продолжаются. Затем и.о. первого заместителя помощника главы Пентагона по ядерным вопросам Дрю Уолтер сообщил еженедельнику Defense News, что США будут готовы провести ядерное испытание в течение нескольких месяцев, если президент отдаст соответствующее распоряжение.

В середине июня комитет Сената Конгресса по делам вооруженных сил на закрытом заседании одобрил поправку к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в США с 1 октября), которая позволяет сократить время, необходимое для проведения ядерного испытания. В соответствии с предложением сенатора Тома Коттона (республиканец от штата Арканзас), планируется выделить $10 млн для "реализации проектов, связанных с сокращением времени, которое нужно для проведения ядерного испытания при необходимости".

Применение ЯО

США предлагают России обсуждать и национальные доктрины применения ядерного оружия (ЯО), и не охваченные Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) атомные боезаряды, заявил Биллингсли.

Он фактически признал, что между Россией и США по итогам состоявшихся 22 июня в Вене межведомственных консультаций по контролю над вооружениями и стратегической стабильности, возможно, возникло недопонимание, касающееся мандатов технических групп. Эти группы было решено сформировать с целью углубления диалога, прошедшего в столице Австрии с участием замглавы МИД России Сергея Рябкова и Биллингсли.

"Мне придется переспросить заместителя министра иностранных дел Рябкова, подтвердить у него, так как я хочу гарантировать, что наши впечатления о произошедшем соответствуют [друг другу]", - сказал Биллингсли. Он отвечал на вопрос о том, действительно ли ситуация такова, что, по мнению России, группы могут обсуждать только доктрины, а, на взгляд США, они должны вести диалог и о контроле над системами, которые не подпадают под ДСНВ.

"Безусловно, с нашей [американской] точки зрения, было согласовано, что техническая рабочая группа охватит двойные и неразрывно взаимосвязанные темы - неограниченных арсеналов боеголовок и доктрин, их окружающих. В чем смысл обсуждать доктрину, стратегию "эскалация ради победы" и применение ядерного оружия первым, чтобы принудить [противника] к переговорам, если вы одновременно не ведете переговоры о наращивании [потенциала], о тех самых видах оружия, применение которых предусматривает данная доктрина?" - заявил Биллингсли, который работает в структуре Госдепартамента США.

"Мы придем к согласию по этому [вопросу]", - убежден американский дипломат. "Мне кажется, россияне хорошо понимают, что любой прогресс по этому вопросу и в целом по делу продления нового ДСНВ сильно зависит от прогресса, касающегося этих неограниченных арсеналов боезарядов, а также намерения России наращивать их", - утверждал Биллингсли. По его словам, чем скорее Россия согласится обсуждать это, "тем лучше будут перспективы достижения прогресса" в ближайшем будущем.

О договоре

Российско-американский ДСНВ истечет в начале будущего года, если Москва и Вашингтон не придут к согласию насчет его продления. Договор был подписан двумя государствами в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о возможности продления договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Как указывал президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times в июне минувшего года, если и этот договор прекратит существование, "то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений".

Последний в США подземный ядерный взрыв был произведен 23 сентября 1992 года на полигоне в штате Невада. В России мораторий на ядерные испытания действует уже почти 30 лет. Последнее такое испытание было проведено на полигоне на Новой Земле 24 октября 1990 года. Кроме того, в 2000 году Россия ратифицировала ДВЗЯИ. США так и не ратифицировали этот договор.