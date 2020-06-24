США и Израиль призвали Палестину участвовать в переговорах по "сделке века"

ООН, 24 июня. /ТАСС/. США и Израиль обратились с призывом к Палестине не отвергать так называемую сделку века по ближневосточному урегулированию, а начать переговоры на базе этого документа.

"Я прошу руководство Палестины внимательно рассмотреть наше видение и работать с нами, - сказала постпред США при ООН Келли Крафт в среду на заседании Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому урегулированию. - Как мы уже говорили, это не предложение "соглашайся или уходи". Оно не высечено на камне. Это открытое предложение, это начало диалога, а не его конец".

Постоянный представитель Израиля Данни Данон также обвинил Палестину в отказе от переговоров для обсуждения "сделки века". "Израиль ответственно будет подходить к исполнению этого плана в полной координации с США, - заявил дипломат. - Международное сообщество должно дать Палестине понять, что отказ от обсуждения сделки не будет в ее интересах".

Президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил 28 января в Вашингтоне ключевые положения "сделки века" - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств. Вашингтон предлагает неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать лишь часть Восточного Иерусалима (по словам Нетаньяху, речь идет об иерусалимском пригороде Абу-Дис). В то же время хозяин Белого дома назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.

Нетаньяху поддержал инициативу и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров. Лидер Палестины Махмуд Аббас и представители радикального движения ХАМАС решительно отвергли предложения президента США.