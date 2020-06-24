Суд обязал офис генпрокурора открыть дело против Порошенко по заявлению Коломойского

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева обязал офис генпрокурора открыть уголовное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко, а также экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой и ее заместителя Екатерины Рожковой по заявлению адвоката бизнесмена Игоря Коломойского о вмешательстве при национализации Приватбанка. Об этом в среду сообщил адвокат бизнесмена Владимир Лысенко.

"Заявление об уголовном правонарушении было подано после обнародования народным депутатом Андреем Деркачем пленок, которые свидетельствовали о том, что было определенное вмешательство при национализации Приватбанка", - цитирует Лысенко украинское агентство УНН.

Лысенко добавил, что "следственный судья обязал уполномоченных должностных лиц офиса генпрокурора внести сведения об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований". По словам адвоката, уголовное дело открыто по нескольким статьям, в частности, по противоправному завладению имуществом предприятия, а также злоупотреблением властью или служебным положением.

Записи разговоров Порошенко и Байдена

Ранее внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи разговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и экс-госсекретарем Джоном Керри. В диалогах, которые состоялись якобы в конце 2015 года и в 2016 году, Байден, в частности, советует Порошенко как можно скорее провести национализацию Приватбанка, пока в США не пришел к власти Дональд Трамп.

"Содержание разговоров Порошенко с Байденом позволяет утверждать, что, будучи президентом Украины, он вступил в преступный сговор с целью проведения незаконной национализации Приватбанка, что привело к преступному завладению активами данного финансового учреждения", - заявил Коломойский.

Бизнесмен также отметил, что телефонный разговор Порошенко с Байденом свидетельствует о том, что экс-президент знал об инициативе МВФ национализировать Приватбанк в качестве одного из условий получения Киевом новых кредитов.

Антиколомойский закон

В декабре 2016 года по предложению Нацбанка правительство Украины приняло решение национализировать крупнейший в стране Приватбанк, крупнейшими акционерами которого были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Его бывшие владельцы, связанные с ними компании и лица обратились в суды с просьбой признать национализацию незаконной. 18 апреля 2019 года окружной административный суд города Киева принял решение о незаконности национализации Приватбанка из-за нарушения процедуры, которая определена законом.

В то же время по требованию МВФ Верховная рада приняла закон, запрещающий возвращать национализированные банки бывшим владельцам. Документ вступил в силу 23 мая.