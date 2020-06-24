В МИД Палестины готовы к переговорам с Израилем при отказе от планов по аннексии

ООН, 24 июня. /ТАСС/. Палестина будет готова к возобновлению переговоров с Израилем, если премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху откажется от планов по аннексии территорий на Западном берегу и Иорданской долины. Об этом заявил в среду глава МИД Палестины Рияд аль-Малики на пресс-конференции в виртуальном формате.

"Если Нетаньяху не станет осуществлять планы по аннексии, мы готовы открыть дверь для возможного возобновления переговоров, - подчеркнул он. - Мы готовы принять участие в международной конференции и начать переговоры с помощью ближневосточного квартета (Россия, США, ЕС и ООН) и Лиги арабских государств".

При этом он подтвердил намерение страны выйти из всех договоренностей с Израилем в случае осуществления планов по аннексии части палестинских территорий. "Конечно, мы будем добиваться от международного сообщества того, чтобы они выполняли свои обязательства согласно международному праву, - сказал министр. - Мы можем вернуться в Совет Безопасности, в Генассамблею ООН, это важно, но мы также продолжим и свою активность "на земле".

17 мая перед церемонией приведения к присяге 35-го правительства Израиля, сформированного им по итогам выборов 2 марта, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что пришло время "распространить израильский суверенитет" на еврейские поселения на Западном берегу и Иорданскую долину. Коалиционное соглашение позволяет главе правительства начать осуществлять шаги по распространению суверенитета на отдельные части Западного берега в соответствии с планом президента США Дональда Трампа с 1 июля. 25 мая Нетаньяху подтвердил, что намерен начать осуществление шагов по аннексии частей Западного берега в июле.