Трамп продлил на год санкции против лиц, подрывающих стабильность на Западных Балканах

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп продлил на год действие американских санкций в отношении лиц, подрывающих стабильность на Западных Балканах. Как говорится в распространенном в среду сообщении Белого дома, речь идет об обеспечении безопасности в Македонии, Боснии и Герцеговине, а также в самопровозглашенной республике Косово.

Санкции продлеваются в отношении тех, кто "участвует или поддерживает финансово или иным образом экстремистское насилие" в этих странах, а также "чинит препятствия претворению в жизнь Дейтонского соглашения (о мире в Боснии и Герцеговине) или резолюции СБ ООН 1244 от 10 июня 1999 года по Косову".

В уведомлении за подписью Трампа отмечается, что "действия этих лиц, подрывающих мир и международные усилия по стабилизации обстановки на Западных Балканах, продолжают представлять чрезвычайно большую угрозу для национальной безопасности и внешней политики США". Соответствующее заявление президента, согласно законодательству, было отправлено и в Конгресс.

Абсолютно такие же формулировки Трамп и его предшественник Барак Обама использовали и ранее, когда принималось решение о сохранении этих санкций. Таким образом, по версии Вашингтона, ситуация на Западных Балканах не изменилась.

Санкции против физических или юридических лиц, в той или иной степени вовлеченных в экстремистскую деятельность на Западных Балканах, были введены президентским исполнительным указом от 26 июня 2001 года и дополнены в мае 2003 года. Американским гражданам, в частности, запрещалось заключать с ними какие-либо коммерческие сделки или переводить им деньги. 43-й президент США Джордж Буш - младший также ежегодно продлевал действие этого указа.