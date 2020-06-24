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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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В ООН заявили, что санкции США могут мешать Ирану выполнять ядерную сделку

Генсек организации Антониу Гутерриш призвал Иран вернуться к полному осуществлению соглашения

ООН, 24 июня. /ТАСС/. Односторонние санкции США в отношении Ирана могут помешать Тегерану выполнять положения ядерной сделки. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выполнении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Начиная с мая 2018 года, Соединенные Штаты вновь ввели все свои национальные санкции, которые были сняты или отменены в соответствии с планом, и продолжают выполнять свое решение не продлевать действие исключений в отношении торговли нефтью с Исламской Республикой Иран и не возобновлять полностью исключения в отношении проектов ядерного нераспространения, - отмечается в документе. - Эти действия по-прежнему идут вразрез с целями, изложенными в плане и резолюции 2231, и они могут также помешать Исламской Республике Иран выполнить некоторые положения плана и резолюции".

Генсек отметил, что эти вопросы, в частности, поднимались в адресованных ему письмах постпредов России, Ирана и Китая. Он также напомнил, что за период с июля 2019 года Иран предпринял ряд шагов по прекращению выполнения своих обязательств в ядерной сфере. "Я вновь призываю Иран вернуться к полному осуществлению соглашения, - подчеркнул Гутерриш. - Я также настоятельно призываю Иран тщательным образом принять во внимание и в срочном порядке решить остальные вызывающие озабоченность вопросы".

Будущее СВПД оказалось под вопросом после одностороннего выхода США из соглашения 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Ирана в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке. 5 января 2020 года Иран объявил о финальном, пятом этапе сокращения таких обязательств. Этот шаг предполагает, что Тегеран не будет соблюдать установленные СВПД ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана.

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СШАИранРоссияКитайСитуация вокруг ядерной программы ИранаРоухани, ХасанГутерриш, Антониу
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