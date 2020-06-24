США перебросят часть войск из Германии в Польшу

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты перебросят часть своих размещенных в Германии войск на территорию Польши. Об этом сообщил в среду президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой в Белом доме.

"Мы будем сокращать наши силы в Германии. Некоторые из них (американских военнослужащих - прим. ТАСС) отправятся домой, а некоторые отправятся в другие места, и Польша будет одним из таких мест, других мест в Европе", - сказал он.

США рассчитывают ладить с Россией, несмотря на планы переброски части своих войск из ФРГ в Польшу.