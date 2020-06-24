Власти Польши и США подпишут соглашение о развитии в республике атомной энергетики

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Правительства Польши и США в ближайшее время подпишут соглашение, которое позволит начать работу над появлением в республике атомной энергетики. Об этом заявил в среду президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

"В ближайшее время будет подписано соглашение между правительствами Польши и США, которое позволит вести проектную работу над использованием атомной энергетики для производства электрической энергии в нашей стране", - сказал Дуда.

По его словам, Польша рассчитывает также на развитие отношений с США и в сфере поставок сжиженного природного газа (СПГ). "Сейчас поставки обеспечены до 2023 года, но мы знаем, что будем заключать новые контракты, потому что спрос будет увеличиваться", - указал Дуда, подчеркнув, что это повысит энергетическую безопасность не только Польши, но и других стран Центральной Европы.

Ранее польское правительство заявило о намерении в течение 20 лет построить в стране шесть ядерных энергоблоков. С 2033 года планируется начать запускать ядерные энергоблоки мощностью 1-1,5 ГВт каждый каждые 2-3 года, что обеспечит Польше 6-9 ГВт мощности с нулевым уровнем выбросов. В качестве потенциального поставщика технологий республика рассматривает США, Японию и Южную Корею. Варшава ищет партнера, который вложит в этот проект собственный капитал на уровне 49% и заключит соглашение на 20 лет реализации инвестиции, а затем - на период функционирования этих электростанций.