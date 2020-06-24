Трамп заявил, что переговоры России и США по ядерному разоружению идут очень хорошо

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Переговоры России и США по вопросам контроля над ядерными вооружениями и их возможного дальнейшего сокращения идут очень хорошо. Такую оценку данному российско-американскому диалогу дал в среду президент США Дональд Трамп.

"Мы также работаем прямо сейчас с Россией над оружейным договором. Это очень большое дело. Конкретно по ядерным вооружениям. Но мы напряженно работаем, и, думаю, могу сказать <...>, что у нас в этом плане дела обстоят очень хорошо", - заявил американский лидер, выступая на совместной пресс-конференции в Белом доме с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Мы [Россия и США] являемся двумя странами, желающими, чтобы это произошло", - подчеркнул глава американской администрации. "И мы работаем с Россией и над другими делами", - сказал Трамп, не поясняя, что именно имеется в виду. "У нас очень хорошие отношения", - сказал президент США, комментируя российско-американские связи.

"Наш посол там будет присутствовать на определенных торжествах. И это хорошо. И, откровенно говоря, думаю, что это хорошо и для Польши", - добавил Трамп, говоря о прошедшем параде Победы в Москве.

22 июня в Вене за закрытыми дверями состоялись российско-американские консультации по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Во главе американской делегации был спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Стороны также обсудили вопрос продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3).

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на пять лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.