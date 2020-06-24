Дуда сообщил, что Польша готова принять больше солдат США на своей территории

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Польша готова принять больше американских солдат на своей территории. Об этом заявил в среду президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

"Не скрою, что я обратился к президенту, чтобы он из Европы американские силы не выводил. Американское присутствие для Европы после завершения Второй мировой войны - гарантия безопасности", - сказал польский лидер, отвечая на вопрос о планах США вывести часть своего контингента из Германии.

"Когда кто-то спрашивает меня, готова ли Польша принять больше американских солдат, я отвечаю, что готова", - указал Дуда.

Польша и США обсуждают усиление американского военного присутствия на польской территории с осени 2018 года, когда во время визита в Вашингтон Дуды впервые прозвучала инициатива о создании в стране "Форта Трамп". Сейчас в республике дислоцированы, по разным данным, от 4,5 тыс. до 5 тыс. военнослужащих США.

В сентябре прошлого года в Вашингтоне президент Польши Анджей Дуда подписал с лидером США Дональдом Трампом декларацию об увеличении присутствия американских войск в республике на 1 тыс. военнослужащих - до 5,5 тыс. человек. Оборонными ведомствами даже были согласованы места их будущей дислокации. В Познани решено было создать дивизионное командование и центр поддержки пехоты США, в Дравске-Поморском - Центр боевой подготовки, во Вроцлаве разместить авиабазу, в Ласке - эскадрилью беспилотников, а в Повидзе - авиационную боевую бригаду. На данный момент почти ничего из запланированного не реализовано.