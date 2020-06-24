Northrop Grumman представит облегченную торпеду VLWT на тендер ВМС США CRAW

ТАСС, 24 июня. Компания Northrop Grumman обнародовала информацию об успешном производстве и испытаниях в интересах ВМС США первой выпущенной на промышленном предприятии облегченной торпеды VLWT (Very Lightweight Torpedo) для ВМС США (USN). Об этом сообщает информационно-аналитический центр Jane`s со ссылкой на заявление разработчика.

Компания самостоятельно профинансировала научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в ходе создания VLWT и планирует представить воплощенную в ней конструкцию, допускающую усовершенствования по доступной цене на конкурс по программе компактного оружия для быстрой атаки CRAW (Compact Rapid Attack Weapon) ВМС США.

Опытный образец облегченной торпеды VLWT компании Northrop Grumman основан на пакете проектной документации, распространенной для промышленности в 2016 году Лабораторией прикладных исследований Пенсильванского государственного университета (Pennsylvania State University’s Applied Research Laboratory, ARL/PSU) для поддержки создания перспективных систем. Ранее ARL/PSU разработала быстродействующую малокалиберную противоторпедную торпеду непосредственного поражения ATT (Anti-Torpedo Torpedo) при спонсорской поддержке Управлением научно-исследовательских работ ВМС.

По данным Northrop Grumman, компания применила свой инженерный и производственный опыт для улучшения базовой конструкции, "замены дорогостоящих компонентов и повышения общей доступности, воспроизводства и надежности". В компании добавили, что замененные секции "были изготовлены и протестированы с применением собственного испытательного оборудования лаборатории ARL/PSU для обеспечения надежности".

Опытный образец VLWT оснащен двигательной установкой на базе накопленной химической энергии производства компании Barber-Nichols Inc. Согласно Northrop Grumman, производственными планами предусматривается выпуск комплектующих в Калифорнии, Юте, Миннесоте, Колорадо, Западной Вирджинии и Мэриленде.

CRAW первоначально стартовала примерно в период 2011-2012 годов как программа Speed to Fleet и предусматривала создание оружия противолодочной обороны (ПЛО), которое будет по крайней мере на уровне облегченной торпеды Mk 54, но при этом будет примерно на треть легче и стоить меньше. Оружие, разработанное в рамках программы CRAW, рассматривалось в качестве кандидата на оснащение многих кораблей, но впоследствии эта инициатива исчезла из поля зрения.

Между тем запрос оборонного бюджета на 2021 ф.г включает краткое упоминание "программы противоторпедной торпеды как компактного оружия быстрой атаки (Anti-Torpedo Torpedo Compact Rapid Attack Weapons, ATT CRAW)" в контексте его учета в качестве полезной нагрузки для системы боевого управления подводной лодкой ВМС США AN/BYG-1. Запрос на 2021 ф.г. включает финансирование работы по интеграции ATT CRAW в версию программного обеспечения APB 19 для AN/BYG-1.

В то время как компания Northrop Grumman с осторожностью говорит о целях программы CRAW, упоминание ATT CRAW запросе бюджета на 2021 ф.г. с очевидностью указывают на то, что на данном этапе ВМС США в большей степени озабочены противоторпедной обороной с непосредственным поражением цели, а не ПЛО, считают эксперты Jane`s.