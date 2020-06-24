Французская юстиция возобновила расследование в отношении ближайшего помощника Макрона

ПАРИЖ, 24 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер - ближайший помощник президента Франции Эмманюэля Макрона - вновь оказался под следствием. Как сообщила в среду администрация президента, расследование в его отношении возобновлено французской юстицией.

"Данное начало следствия является автоматическим актом, последовавшим за подачей [повторного] иска ассоциацией [по борьбе с коррупцией] Anticor, что было сделано после того, как было прекращено в августе 2019 года расследование, которое вела национальная прокуратура по финансовым делам", - говорится в заявлении Елисейского дворца. Он заверяет, что "расследование будет вестись абсолютно независимо и уравновешено в отношении возможного доказательства как виновности, так и невиновности, при полном соблюдении презумпции невиновности".

Ассоциация Anticor первоначально подавала иск весной 2018 года, ставя в вину Колеру его личные связи и связи его семьи с итало-швейцарской морской транспортной компанией MSC. Организация расценивает его отношения с фирмой как "возможный конфликт интересов", "пассивную коррупцию", "незаконное участие в бизнесе" и "торговлю влиянием", так как подобная коммерческая деятельность осуществлялась высокопоставленным госчиновником. По данным радиостанции RTL, MSC, когда Колер работал в министерстве финансов и Елисейском дворце, получила от французского государства целый ряд крупных контрактов, а также участвовала в деятельности крупнейших верфей во французском городе Сен-Назере.

Вопрос относительно Колера вновь оказался под пристальным вниманием СМИ и французской общественности после того, как на этой неделе стало известно, что президент Макрон в период первого расследования направил в июле 2019 года следователям письмо, в котором заверял, что в тот период, когда он сам находился на посту министра финансов, Колер, работавший директором его кабинета, не вмешивался ни в какие дела относительно предоставления контрактов компании MSC. Всего месяц спустя после президентского обращения к следователям, расследование в отношении Колера было прекращено, и он остался на своем посту. Согласно французским законам, юридическая система является полностью независимой от органов власти - ни президент, ни премьер-министр не имеют права давать ее сотрудниками какие-либо указания или оказывать на них давление.