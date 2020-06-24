Reuters: Пентагон составил список компаний КНР, против которых США могут ввести санкции

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Пентагон составил список из 20 китайских компаний, в число которых входит Huawei, для возможного введения финансовых санкций в их отношении. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на представителя военного ведомства.

По мнению американской стороны, организации поддерживаются Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Как отмечает Reuters, среди находящихся в списке компаний - Hikvision, China Mobile Communications Group, China Telecommunications Corp., а также Aviation Industry Corp. of China. Документ был отправлен в Конгресс США.

В мае прошлого года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. В связи с этим Минторг страны с 17 мая 2019 года внес Huawei в черный список из-за "угрозы национальной безопасности". В китайской корпорации на это заявили, что осуществляют коммерческую деятельность в соответствии с законом.

20 мая прошлого года Минторг США выдал Huawei временную генеральную лицензию на 90 дней, которая возобновила право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании. Впоследствии власти США несколько раз продлевали действие лицензии. В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei.