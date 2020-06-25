Госдеп: США видят угрозу крайне правых экстремистов, воюющих на востоке Украины

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Власти США держат в поле зрения угрозу со стороны крайне правых экстремистов, воюющих на востоке Украины, и стремятся не допустить ее перенесения на американскую территорию. Координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс подтвердил это на брифинге для журналистов в формате телеконференции.

"Мы очень внимательно отслеживаем сообщения о боевиках - сторонниках теории превосходства белой расы, участвующих в конфликте [на Украине] с обеих сторон", - сказал американский дипломат. "Конечно, любые связи между белыми экстремистами или другими террористами за рубежом и американскими гражданами у нас дома вызывают большую обеспокоенность, - добавил он. - И мы хотим использовать все имеющиеся у нас средства для обезвреживания международных группировок, которые стремятся проникнуть на нашу национальную территорию".

Примечательно, что Сейлс отвечал на вопрос корреспондента американского издания Buzzfeed News, который прямо указал в ходе брифинга на факты присутствия граждан США и других западных стран среди "крайне правых экстремистов, которые воевали или воюют на востоке Украины". Репортера в этой связи интересовало, видят ли власти США угрозу в их возвращении домой.

Косвенно признав в ответе наличие таких экстремистов на востоке Украины, он тем не менее ушел от ответа на вторую часть вопроса. Вместо этого он напомнил, что в апреле Госдепартамент внес в список террористических организаций "Русское имперское движение" (РИД) и еще раз заверил, что в целом "угроза расово или этнически мотивированного терроризма" находится в центре внимания администрации Дональда Трампа.

Согласно информации на сайте Минюста РФ, в соответствии с решением Беляевского районного суда Оренбургской области, принятым в 2012 году, сайт "Русского имперского движения", как и еще ряд его изданий, находится в списке экстремистских материалов. Вместе с тем в едином федеральном списке организаций, признанных в РФ террористическими, "Русское имперское движение" не значится.