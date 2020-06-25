Трамп заявил, что считает оборонные расходы стран НАТО в 2% ВВП недостаточными

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает недостаточными оборонные расходы стран НАТО в размере 2% ВВП, Вашингтон будет доволен только тогда, когда все будут платить справедливую долю.

"Польша является одной из восьми стран НАТО, которые проделали [хорошую работу] в контексте расходов в рамках альянса. Я всем [странам НАТО] постоянно говорил, что мы увеличили расходы, но этого недостаточно", - сказал Трамп в среду на пресс-конференции в Белом доме с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Польша тратит 2% ВВП. Но 2% - это слишком маленькая цифра", - отметил американский лидер. "Я говорил с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, он сказал, что мы проделали хорошую работу. Я же сказал, что этого недостаточно", - добавил Трамп. "Мы будем удовлетворены только тогда, когда все страны НАТО будут платить справедливую долю", - подчеркнул президент.

Трамп неоднократно требовал от всех стран - участниц альянса в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП.