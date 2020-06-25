Трамп не планирует визит в Польшу до выборов

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп дал понять, что не планирует визит в Польшу до президентских выборов в Соединенных Штатах, которые намечены на 3 ноября.

"Мы хотели бы это сделать [совершить визит в Польшу], как только сможем. Я, возможно, смогу [поехать] после выборов", - сказал в среду Трамп, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции по итогам переговоров с польским президентом Анджеем Дудой.

Трамп должен был посетить Польшу с визитом 1-2 сентября 2019 года и принять участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Однако в последний момент американский лидер отказался от поездки в Варшаву из-за надвигавшегося на Соединенные Штаты урагана "Дориан". В Варшаву в итоге полетел вице-президент Майкл Пенс.