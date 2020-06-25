Тест на коронавирус президента Словакии оказался отрицательным

ПРАГА, 25 июня. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова, которая в среду ушла в домашний карантин из-за контакта одного из сотрудников ее администрации с инфицированным коронавирусом, получила отрицательный результат теста на наличие инфекции, но в ближайшие два дня будет находиться в самоизоляции. Об этом сообщило в четверг Словацкое радио .

Чапутова будет дожидаться итогов второго, контрольного, теста, который должен быть проведен в пятницу. Если и он окажется негативным, то она немедленно вернется в офис президента. В противном случае главе государства придется бороться с инфекцией, оставаясь в домашнем карантине. Рабочая программа словацкого лидера на ближайшие дни отменена.

Министерство здравоохранения Словакии объявило о появлении коронавируса на национальной территории 6 марта. С тех пор тестирование прошли 203 911 жителей республики. Было выявлено 1 607 заразившихся, при этом 18 инфицированных было зарегистрировано за прошедший вторник. От осложнений, вызываемых вирусом, умерли 28 словаков, вылечились 1 448 жителей страны.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,2 млн человек, свыше 475 тыс. умерли.