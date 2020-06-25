{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Тест на коронавирус президента Словакии оказался отрицательным

Зузана Чапутова в ближайшие два дня будет находиться в самоизоляции

ПРАГА, 25 июня. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова, которая в среду ушла в домашний карантин из-за контакта одного из сотрудников ее администрации с инфицированным коронавирусом, получила отрицательный результат теста на наличие инфекции, но в ближайшие два дня будет находиться в самоизоляции. Об этом сообщило в четверг Словацкое радио.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Чапутова будет дожидаться итогов второго, контрольного, теста, который должен быть проведен в пятницу. Если и он окажется негативным, то она немедленно вернется в офис президента. В противном случае главе государства придется бороться с инфекцией, оставаясь в домашнем карантине. Рабочая программа словацкого лидера на ближайшие дни отменена.

Министерство здравоохранения Словакии объявило о появлении коронавируса на национальной территории 6 марта. С тех пор тестирование прошли 203 911 жителей республики. Было выявлено 1 607 заразившихся, при этом 18 инфицированных было зарегистрировано за прошедший вторник. От осложнений, вызываемых вирусом, умерли 28 словаков, вылечились 1 448 жителей страны.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,2 млн человек, свыше 475 тыс. умерли.

Теги
СловакияЧапутова, ЗузанаПандемия коронавируса нового типа
Трамп не планирует визит в Польшу до выборов
Президент США должен был посетить Польшу с визитом еще прошлой осенью
Читать полностью