Трамп намерен до конца недели подписать исполнительный указ о защите монументов

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет до конца недели исполнительный указ, предусматривающий наказание за осквернение монументов в виде тюремного заключения сроком до 10 лет.

"У нас получится очень мощный исполнительный указ, и это произойдет очень быстро - до конца недели", - сказал он в среду на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Белом доме. По словам американского лидера, в законодательстве США уже присутствуют очень жесткие положения, позволяющие строго наказывать за осквернение мемориалов, однако в этом документе они будут "собраны воедино".

Трамп отметил, что в настоящее время "множество людей" уже были арестованы в связи с подобными инцидентами. "В дополнение к этому ФБР ведет расследования в отношении сотен человек по всей стране за то, что они сделали с монументами, статуями и даже зданиями", - добавил президент США.

В понедельник вечером полиция в Вашингтоне применила перцовый газ для разгона протестующих, пытавшихся снести памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону (1767-1845). Демонстранты накинули веревки на статую, расположенную на площади Лафайет-сквер перед Белым домом, и принялись раскачивать ее. Полицейские вмешались в ситуацию и начали возводить ограждения вокруг памятника. В результате им удалось оттеснить протестующих. Некоторые демонстранты были задержаны.

Комментируя произошедшие беспорядки, Трамп заявил, что разрешил "федеральному правительству арестовывать всех, кто занимается вандализмом и разрушает памятники, статуи и другую федеральную собственность в США", и применять к ним наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Он также отметил, что его распоряжение фактически действует задним числом и может применяться в отношении уже совершенных актов вандализма.