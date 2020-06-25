США и Польша намерены укреплять потенциал сдерживания на восточном фланге НАТО

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Польша намерены укреплять потенциал обороны и сдерживания на восточном фланге НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран Дональда Трампа и Анджея Дуды, распространенном в среду пресс-службой Белого дома.

Стороны продолжат углублять военное сотрудничество, в том числе путем реализации совместных деклараций от 12 июня и 23 сентября 2019 года, а также разрабатывать планы по "укреплению военных связей, оборонного и сдерживающего потенциала США в Польше".

"Мы подтверждаем приверженность инвестированию в общий оборонный потенциал и справедливое распределение ответственности в укреплении трансатлантической безопасности и сотрудничества в рамках НАТО, а также для обеспечения эффективной обороны и сдерживания на восточном фланге альянса, - отмечается в тексте. - США и Польша продолжают совместную работу в связи с модернизацией Вооруженных сил Польши с использованием современного американского оборудования".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что готовность Польши предоставить территорию для размещения военной инфраструктуры других стран и блоков представляет угрозу для РФ. По его словам, "сама по себе Польша вряд ли может представлять угрозу для России", однако, будучи готовой "предоставить свою территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как Североатлантический альянс", Польша "представляет угрозу" для России.

Песков напомнил, что РФ всегда последовательно заявляла о нежелательности и опасности "последовательного дрейфа" военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ. Как он подчеркнул, это принуждает Москву "принимать меры, необходимые для гарантированного обеспечения безопасности" России.