Губернатор Висконсина пригрозил мобилизовать Нацгвардию после беспорядков в столице штата

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Власти Висконсина готовы мобилизовать Национальную гвардию для защиты зданий и объектов инфраструктуры в связи с беспорядками, происшедшими в ночь на среду в административном центре этого штата Мэдисоне. Об этом заявил в среду губернатор Тони Эверс.

"Мы готовы активировать Национальную гвардию Висконсина для охраны зданий и инфраструктуры штата. Мы ведем работу, чтобы составить точное представление о реакции правоохранительных органов на события минувшей ночи и их планах на случай повторения этих событий", - написал губернатор у себя в Twitter.

По словам Эверса, полиция города пресекла попытки толпы ворваться в здания Капитолия, в котором расположены обе палаты законодательного собрания, верховный суд и администрация губернатора Висконсина. На подмогу пришлось вызывать дополнительные подразделения полиции. Полицейские применили перцовый газ против около трех сотен человек, пытавшихся ворваться в Капитолий, применивших бутылки с зажигательной смесью и сваливших с постаментов два памятника.

Губернатор обратил внимание на то, что до сих пор демонстрации протеста в столице штата носили исключительно мирный характер. На этот раз поводом для акции, переросшей в беспорядки, стало задержание темнокожего жителя города, который явился в ресторан с бейсбольной битой и кричал в громкоговоритель на посетителей.